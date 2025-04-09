МИД КНР: Китай готов бороться до конца, если США будут настроены на тарифную войну

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- Китай будет бороться до конца, если США намерены развязать тарифную или торговую войну, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщение о том, что США пригрозили ввести дополнительные таможенные пошлины в размере 50 проц.