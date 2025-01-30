Съемочная группа НТВ сняла на Ямале сюжет программы «Главная дорога»

В выпуске программы от 25 января можно увидеть краткий обзор всех главных достопримечательностей Ямала — насыщенный информацией пятиминутный сюжет рассказывает и о ямальских ценах, которые названы столичными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии