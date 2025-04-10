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Латиноамериканские лидеры осудили санкции США на саммите СЕЛАК

Латиноамериканские лидеры осудили санкции США на саммите СЕЛАК

На саммите СЕЛАК в Гондурасе 33 латиноамериканских страны раскритиковали политику США, осудив санкции и пошлины.

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