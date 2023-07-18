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81-летний актер Ясулович госпитализирован в Москве

81-летний актер Ясулович госпитализирован в Москве

Народный артист почувствовал себя плохо, но несколько дней не вызывал скоруюНародного артиста Игоря Ясуловича, руководителя актерской мастерской ВГИКа, актера кино и озвучки экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

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