81-летний актер Ясулович госпитализирован в Москве

Народный артист почувствовал себя плохо, но несколько дней не вызывал скоруюНародного артиста Игоря Ясуловича, руководителя актерской мастерской ВГИКа, актера кино и озвучки экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.