Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины на зоны контроля

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил недовольство в соцсети X, обвинив газету The Times в том, что она неправильно интерпретировала его слова о возможных зонах контроля на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии