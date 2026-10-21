Почему президент Украины Владимир Зеленский за последние недели стал главным противником президента США Дональда Трампа? Какие три группы препятствий стоят на пути к мирному урегулированию? Какова роль английской короны и американских демократов в затягивании конфликта? И почему амнистия политических заключённых может стать ключевым условием для внутреннего переворота? Василий Волга – украинский п… Читать далее: https://govorit.
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