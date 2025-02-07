Врачи и дворники. На какие специальности легче всего устроиться на Алтае?

Меньше всего желающих работать врачами, дворниками и агентами по недвижимости Наибольшее количество вакансий и минимальная конкуренция за рабочие места в Алтайском крае наблюдается среди врачей, дворников и агентов по недвижимости.
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