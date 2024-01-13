Ответка не понравится: что грозит Западу, если он рискнет конфисковать активы РФ Ирэн ОрлонскаяВ международных СМИ активно обсуждается информация о возможном конфискации Соединенными Штатами денежных средств Российской Федерации.
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