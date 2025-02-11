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Эрдоган назвал заявления Трампа по Газе абсурдом

Эрдоган назвал заявления Трампа по Газе абсурдом

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне© РИА Новости / Стрингер 713 прочтений 2 дня назад Заявления новой администрации Соединенных Штатов по Газе не заслуживают внимания и обсуждения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту перед азиатским туром.

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