Эрдоган назвал заявления Трампа по Газе абсурдом

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне© РИА Новости / Стрингер 713 прочтений 2 дня назад Заявления новой администрации Соединенных Штатов по Газе не заслуживают внимания и обсуждения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту перед азиатским туром.