Петербургские производители одежды за год на треть увеличили оборот

В то же время оборот кожи и изделий из кожи сократился. Оборот производителей одежды из Петербурга за 11 месяцев 2023 года составил 40,5 млрд рублей, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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