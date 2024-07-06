Силовики снова задержали бывшего главу района Дагестана, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте

По одним данным, Магомеда Омарова подозревают в мошенничестве, по другим — в отмывании денегПравоохранители задержали бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 174.
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