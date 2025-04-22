"Почта России" разрабатывает новую стратегию с учетом рекомендаций Счетной палаты

В 2025 году началась разработка новой долгосрочной стратегии "Почты России". Она будет основана на рекомендациях Счетной палаты, и сейчас её обсуждение проходит в правительстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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