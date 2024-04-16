Сотрудники транспортной полиции Краснодара организовали экскурсию для учеников полицейского класса

Сотрудники Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте проверили экскурсию в Белореченский ЛОП для учащихся профильного класса «правоохранительной деятельности МВД России» МАОУ гимназии № 40 г.
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