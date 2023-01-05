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«Гарсия будет подавать Роналду завтрак, если потребуется, он сделает для Криштиану все. У Руди ужасный характер». Жуниньо о тренере «Аль-Насра»

Жуниньо Пернамбукано раскритиковал Руди Гарсию на фоне перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср». Жуниньо ранее работал с Руди Гарсией в «Лионе», когда занимал пост спортивного директора.

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