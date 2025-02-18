Плакавший из-за США глава Мюнхенской конференции купил квартиру в Нью-Йорке

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, который на этой конференции выразил недовольство состоянием дел в «Америке при Трампе», в конце 2020 года приобрел двухкомнатную квартиру в престижном районе Нью-Йорка.
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