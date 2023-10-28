ЦАХАЛ показал кадры бомбардировки кварталов Газы для блокировки подземных тоннелей ХАМАС

Израильская авиация продолжает нанесение ударов по территории сектора Газа. Официально военно-политическое руководство говорит о том, что удары наносятся исключительно по объектам ХАМАС, который (цитата) «нужно полностью уничтожить».
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