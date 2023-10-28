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ЦАХАЛ показал кадры бомбардировки кварталов Газы для блокировки подземных тоннелей ХАМАС

ЦАХАЛ показал кадры бомбардировки кварталов Газы для блокировки подземных тоннелей ХАМАС

Израильская авиация продолжает нанесение ударов по территории сектора Газа. Официально военно-политическое руководство говорит о том, что удары наносятся исключительно по объектам ХАМАС, который (цитата) «нужно полностью уничтожить».

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