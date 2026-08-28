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Почему при переломах операция может быть лучшим вариантом, чем гипс

Почему при переломах операция может быть лучшим вариантом, чем гипс

Все мы привыкли, что после перелома неизбежно придется носить гипс месяц, а то и больше. На самом деле сегодня у травматологов в арсенале есть и другие методы лечения.

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