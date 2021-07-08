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Усталые медики делятся:

Усталые медики делятся:

******************************** Гинеколог: «Вот было позорище, когда я после работы (15 гинекологических УЗИ) зашел в магазин и спросил у продавщицы: «Когда последние месячные?» А она сначала быстро и четко ответила: «29 мая», а потом спросила робко: «А вам зачем?» Невролог: «Я после покупок в супермаркете расписался на чеке и поставил свою печать! Кассирша охренела!» Врач общей практики: «А я, возвращаясь домой после кучи вызовов, на вопрос мужа по домофону «Кто?» ответила: «Врач».

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