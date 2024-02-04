Александр Цекало: от эксклюзивной деревни Шульгино до скромного дома в Америке Елена ГалицкаяАлександр Цекало, известный продюсер и шоумен, ранее владевший роскошным особняком в подмосковной деревне Шульгино, решил изменить свою жизнь и переехал в США.