Александр Цекало: от эксклюзивной деревни Шульгино до скромного дома в Америке Елена ГалицкаяАлександр Цекало, известный продюсер и шоумен, ранее владевший роскошным особняком в подмосковной деревне Шульгино, решил изменить свою жизнь и переехал в США.
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