Названо влияние снижения спроса на стоимость новостроек

Новостройки в России не подешевеют в ближайшие один-три месяца даже на фоне падения спроса на льготную ипотеку в некоторых российских регионах, уверен директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.
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