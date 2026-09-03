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Воронежские новости

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Мосгорсуд оставил под стражей всех топ-менеджеров «Эфко» по делу о хищениях при производстве беспилотников

Мосгорсуд оставил под стражей всех топ-менеджеров «Эфко» по делу о хищениях при производстве беспилотников

Московский городской суд оставил под стражей всех топ-менеджеров белгородской группы компаний «ЭФКО», обвиняемых в хищениях при производстве беспилотников.

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