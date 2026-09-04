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Подробный план по краже технологий Samsung появился через пару месяцев после основания CXMT. В суде раскрыли детали китайского проекта Hefei

Подробный план по краже технологий Samsung появился через пару месяцев после основания CXMT. В суде раскрыли детали китайского проекта Hefei

Похоже, CXMT изначально планировала штамповать память по украденным технологиям Samsung Судебное разбирательство в Южной Корее по делу о предполагаемой краже технологий Samsung китайским производителем памяти CXMT получило интересное продолжение.

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