Специалист по фэншуй рассказала, как дверь в доме влияет на то, сколько денег у вас в кошельке Алёна Юрьева Многие из нас стремятся к благополучию и финансовой стабильности, но мало кто задумывается о том, как мебель в доме может повлиять на финансовую ситуацию.