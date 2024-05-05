FT: французы стремительно теряют веру в Макрона

Christophe Ena/Pool via REUTERS Жители Франции стремительно теряют веру в президента страны Эммануэля Макрона, поэтому центристский альянс главы государства на грядущих выборах в Европарламент ожидает неминуемый проигрыш.
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