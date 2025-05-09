Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от предложения России о трехдневном перемирии и выступив с угрозами в адрес иностранных гостей Парада Победы в Москве, пренебрег общим историческим прошлым Украины и России, тем самым приблизив свой политический конец.