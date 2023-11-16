Никифорчук – об уходе Нигая из ПКРМ: «Не хотел участвовать в протестах»

Вячеслав Нигай ушел от коммунистов не потому, что хотел закончить ремонт дома, а потому, что не хотел участвовать в протестах, организованных Шором, заявил лидер движения «Уважай Молдову! Евгений Никифорчук в эфире телеканала N4.
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