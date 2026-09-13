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Царьград

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Ученый Гордиенко сообщил о перераспределении медведей на Камчатке

Ученый Гордиенко сообщил о перераспределении медведей на Камчатке

На Камчатке бурые медведи чаще встречаются в населенных пунктах, но их численность не увеличилась, заявил биолог Владимир Гордиенко.

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