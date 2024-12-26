Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Восхищаясь культовыми музыкантами, которые добились мировой славы и собрали вокруг себя миллионные армии поклонников, мы часто забываем, что задолго до того, как они стали знаменитыми, у них тоже было детство и пубертатный период, который не у всех проходит гладко.