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Царьград

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Каждая пятая машина пролежала на складе уже год. Автоэксперт указал на лидера среди "застоявшихся"

Каждая пятая машина пролежала на складе уже год. Автоэксперт указал на лидера среди "застоявшихся"

За два зимних месяца в России продали 167 тысяч новых легковых автомобилей. Вот только более 8 тысяч из них оказались из числа тех, что томится на складе уже год.

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