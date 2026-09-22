👨‍💻 История и физика стали ключевыми направлениями грантовых исследований в КФУ «В настоящее время наиболее значимыми являются исследования в области истории и физики», — сообщил заместитель директора департамента научно-исследовательской деятельности КФУ имени Вернадского Вячеслав Попов.