👨💻 История и физика стали ключевыми направлениями грантовых исследований в КФУ «В настоящее время наиболее значимыми являются исследования в области истории и физики», — сообщил заместитель директора департамента научно-исследовательской деятельности КФУ имени Вернадского Вячеслав Попов.
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