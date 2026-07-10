📷❗️30 июня ВСУ впервые произвели пуск баллистических ракет FP-9 и "Гром-2" в направлении Москвы, сообщают профильные ресурсы.
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📷❗️30 июня ВСУ впервые произвели пуск баллистических ракет FP-9 и "Гром-2" в направлении Москвы, сообщают профильные ресурсы.