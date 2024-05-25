В сети завирусилось видео, на котором Уиллем Дефо читает русские поговорки н...

В сети завирусилось видео, на котором Уиллем Дефо читает русские поговорки на английском языкеКак стало известно, недавно в российском интернет-сегменте завирусилось видео, на котором известный актер Уиллем Дефо читает русские поговорки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)