Кардиолог Шляхто: гипертония чаще всего развивается у мужчин старше 55 лет

У мужчин гипертония развивается на 10 лет раньше, чем у женщин. Факторами риска могут стать как наследственность, так и метаболические нарушения, сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист — кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава Евгений Шляхто.
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