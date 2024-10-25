Кардиолог Шляхто: гипертония чаще всего развивается у мужчин старше 55 лет

У мужчин гипертония развивается на 10 лет раньше, чем у женщин. Факторами риска могут стать как наследственность, так и метаболические нарушения, сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист — кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава Евгений Шляхто.