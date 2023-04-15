Военное обозрение

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Удары ВС РФ повредили объекты в порту Очакова с завезенными западными морскими беспилотниками

Удары ВС РФ повредили объекты в порту Очакова с завезенными западными морскими беспилотниками

В городе Очаков Николаевской области Украины в результате пяти вчерашних ударов ВС РФ повреждены объекты инфраструктуры.

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