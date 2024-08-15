Покрывшаяся плесенью школа в Приморье заинтересовала Следственный комитет

Следственный комитет России взялся за школу № 79 в поселке Трудовое. В ведомстве проверят условия обучения в учреждении, в том числе возможное наличие грибка в помещениях, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.
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