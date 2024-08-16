Инвестор назвал пенсионеров самой уязвимой для мошенников группой населения

Пенсионеры — самая уязвимая для мошенников группа населения. В силу возраста они более доверчивы, а ещё, в среднем, хуже разбираются в современных технологиях и меньше следят за новшествами, подчеркнул в беседе с RT Фёдор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования».