Инвестор назвал пенсионеров самой уязвимой для мошенников группой населения

Пенсионеры — самая уязвимая для мошенников группа населения. В силу возраста они более доверчивы, а ещё, в среднем, хуже разбираются в современных технологиях и меньше следят за новшествами, подчеркнул в беседе с RT Фёдор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования».
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