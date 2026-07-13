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Пронедра

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Эламский бронзовый шлем с золотыми богами раскрывает власть воинов

Эламский бронзовый шлем с золотыми богами раскрывает власть воинов

В коллекции Метрополитен-музея хранится предмет, которому нет аналогов в мировой arqueологии: бронзовый боевой шлем возрастом 3,5 тысячи лет с покрытыми золотом фигурками богов и хищной птицей на лицевой части.

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