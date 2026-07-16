Согласно данным из аудиозаписей разговоров бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (CБУ) Виталия Жиковича, оказавшимся в распоряжении RT, Владимир Зеленский хотел, чтобы в результате терактов Киева было как можно больше жертв среди мирного населения.