Huawei и BAIC готовят совместный седан Stelato S9

Huawei и BAIC готовят совместный седан Stelato S9Китайский электронный гигант Huawei уже не новичок в автомобильной отрасли, да и сотрудничество с концерном BAIC он начал еще два года назад: бортовые системы Huawei применяются в электромобилях марки Arcfox, которую BAIC развивает с 2017 года.