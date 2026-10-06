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Курские новости

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ПВО России уничтожили 868 украинских беспилотников ночью

ПВО России уничтожили 868 украинских беспилотников ночью

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 868 украинских беспилотников над несколькими регионами России и Азовским морем.

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