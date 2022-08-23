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Готовые лестницы – продажа, доставка, монтаж

Готовые лестницы – продажа, доставка, монтаж

Обустройство лестницы — вопрос относительно новый в интерьерах складов и служб. До недавнего времени к лестнице как к практичному элементу интерьера относились довольно пренебрежительно, а само слово клетка ассоциировалось скорее с входом в блок.

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