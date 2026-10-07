Жители Германии назвали правление канцлера Мерца провальным — результаты опроса

Большинство жителей Германии считают провальным правление канцлера страны Фридриха Мерца. В ходе опроса для журнала Der Spiegel большинство респондентов заявили, что Мерц должен уйти в отставку со своего поста.
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