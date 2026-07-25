Минобороны: российские ПВО за сутки сбили 1060 дронов и 8 авиабомб ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 1060 беспилотных летательных аппаратов и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
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