Лемминг у обрыва: власти Финляндии не исключили ввоза ядерного оружия США

Финские политики активно дискутируют на тему ядерного оружия. Главный вопрос звучит так: раз мы теперь в НАТО, имеем ли мы право отказываться от размещения на своей территории американского ядерного арсенала? Многие отвечают на этот вопрос отрицательно, а некоторые, в том числе президент Александр Стубб, — положительно.