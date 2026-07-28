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Exosens увеличила прибыль на 19%, но акции упали на 4.5% после отчета

Exosens увеличила прибыль на 19%, но акции упали на 4.5% после отчета

Французская Exosens опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2026 года. Компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли, однако выручка оказалась немного ниже прогнозов, из-за чего ее акции после публикации отчетности снизились на 4,5%.

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