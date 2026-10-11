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Растерзавшего мужчину в британском зоопарке тигра не усыпят

Растерзавшего мужчину в британском зоопарке тигра не усыпят

Zuma/TASS Руководство зоопарка в британском графстве Йоркшир, где хищник насмерть растерзал мужчину, заявило, что не будет усыплять животное, сообщает РИА Новости.

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