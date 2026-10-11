Растерзавшего мужчину в британском зоопарке тигра не усыпят

Zuma/TASS Руководство зоопарка в британском графстве Йоркшир, где хищник насмерть растерзал мужчину, заявило, что не будет усыплять животное, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Искала защиту": ...
- "Искала защиту": ...
- Глава Euroclear: ...
После подобных событий положено зверюг усыплять...