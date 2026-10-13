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Пункт-А

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Очередное отключение воды ждет Астрахань в ближайшие выходные

Очередное отключение воды ждет Астрахань в ближайшие выходные

Профилактические работы на сетях и оборудовании МУП г. Астрахани «Астрводоканал» продолжаются. Очередной осенний останов предстоит на водозаборных очистных сооружениях микрорайона Бабаевского ВОС-3.

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