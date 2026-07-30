Медведев заявил, что Россия находится в точке завершения СВО

Россия в данный момент находится в очень важной точке завершения спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на молодежном форуме «Гвардейск», пишет РИА Новости.
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