Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Медведев заявил, что Россия находится в точке завершения СВО

Медведев заявил, что Россия находится в точке завершения СВО

Россия в данный момент находится в очень важной точке завершения спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на молодежном форуме «Гвардейск», пишет РИА Новости.

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