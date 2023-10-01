Двуфакторную аутентификацию на «Госуслугах» включили более 35 млн человек

Двуфакторную аутентификацию на портале «Госуслуг» подключил каждый третий пользователь - более 35 миллионов человек, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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