Прогноз погоды в Крыму на 17 октября 🌧 В Симферополе +14 и небольшой дождь В Севастополе +14 и небольшой дождь В Евпатории +14 и небольшой дождь В Черноморском +14 и небольшой дождь В Джанкое +15 и небольшой дождь В Ялте +17 и небольшой дождь В Алуште +16 и небольшой дождь В Керчи +17 и пасмурно В Армянске +13 и небольшой дождь В Красноперекопске +14 и небольшой дождь В Бахчисарае +14 и небольшой дождь В Феодосии +17 и пасмурно В Судаке +16 и небольшой дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.